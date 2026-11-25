Dopo la vittoria in campionato contro il Venezia, la Juventus torna all'Allianz Stadium per affrontare l'Omonia Nicosia nella quinta giornata di Europa League.

I bianconeri sono ancora imbattuti in questa competizione e con una vittoria farebbero un ulteriore passo verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare dai playoff. Ma come detto da Spalletti i ciprioti non vanno sottovalutati.

La Juventus ha fin qui raccolto dieci punti nelle prime quattro gare di Europa League, frutto di tre vittorie contro NEC Nijmegen, Celta Vigo e AZ Alkmaar. In mezzo il pareggio casalingo contro il Rennes. Un bottino che permette ai bianconeri di occupare il quinto posto in classifica.

Diciottesimo posto e zona playoff invece per l'Omonia Nicosia, che di punti in Europa League ne ha raccolti comunque sei vincendo dunque due delle quattro partite giocate contro Celta Vigo e Celje, prima di incassare le sconfitte contro Benfica e NEC Nijmegen.

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PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-OMONIA NICOSIA

Luciano Spalletti, in vista della delicata trasferta di Como che attende i bianconeri in campionato, opterà per un robusto turnover. In porta prima occasione stagionale per Neto che farà riposare Vicario.

In difesa maglia da titolare per Gatti con Bremer, mentre Lucumi rientrerà nell'undici dopo l'esclusione contro il Venezia. McKennie dovrebbe agire sulla fascia destra per concedere un po' di riposo a Celik con Cambiaso titolare dall'altra parte. A centrocampo rifiata Koopmeiners, sostituito da Sarr accanto a Douglas Luiz.

Occhio in attacco dove Ekhator sarà per la prima volta titolare e verrà affiancato da Boga e Conceiçao, ormai completamente recuperato. Partono dunque dalla panchina sia Kolo Muani che Woltemade.

JUVENTUS (3-4-3): Neto; Gatti, Bremer, Lucumì; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Conceição, Ekhator, Boga.

OMONIA (4-3-3): Kaminski; Mayambela, Coulibaly, Šatka, Duverne; Andreou, Tănase, Marić; Ewandro, Diony, Montnor.

DOVE VEDERE JUVENTUS-OMONIA NICOSIA IN DIRETTA TV E STREAMING

Juventus-Omonia Nicosia, gara valida per la quinta giornata di Europa League, si gioca giovedì 26 novembre all'Allianz Stadium di Torino con fischio d'inizio alle ore 21.00. La gara verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Per la diretta streaming della partita invece bisognerà utilizzare Sky Go o l'alternativa NOW, disponibile per gli abbonati al servizio.