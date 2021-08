PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-EMPOLI

La Juventus vuole riscattare il pareggio di Udine e dimenticare Cristiano Ronaldo, contro l'Empoli tocca ancora a Dybala.

Debutto stagionale all'Allianz Stadium per la Juventus che contro l'Empoli, nell'anticipo serale della seconda giornata di Serie A, vuole dimenticare il pareggio di Udine e l'addio improvviso di Cristiano Ronaldo.

Per farlo Allegri punta ancora su Paulo Dybala che giocherà al centro di un tridente completato da Chiesa e uno tra McKennie e Kulusevski, col primo leggermente favorito. Morata, non al meglio, partirà dalla panchina.

Panchina pure per Locatelli, davanti alla difesa dovrebbe quindi agire Danilo. Accanto a lui Bentancur e il recuperato Rabiot, anche se non è esclusa la conferma di Bernardeschi.

In difesa ancora De Ligt-Bonucci con Cuadrado e Alex Sandro come terzini. Out per infortunio Arthur, Ramsey e Kaio Jorge.

L'Empoli, sconfitto in casa al debutto dalla Lazio di Sarri, si schiera con il 4-3-1-2 in cui Bajrami agisce alle spalle della coppia Mancuso-Cutrone. A centrocampo Ricci, Haas e Bandinelli.

Difesa a quattro formata da Stojanovic, Ismajli, Romagnoli e Marchizza davanti a Vicario.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Danilo, Rabiot; Chiesa, Dybala, McKennie.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone.