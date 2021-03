Formazioni Italia-Slovenia Under 21: Raspadori con Cutrone

La terza e decisiva giornata della fase a gironi mette di fronte Italia e Slovenia: Nicolato punta su Raspadori in attacco con Cutrone.

L' Italia Under 21 di Paolo Nicolato, dopo i due pareggi contro Repubblica Ceca e Spagna nel girone dell' Europeo di categoria , ha bisogno dei tre punti contro la Slovenia per arrivare ai quarti di fine maggio. Potrebbe bastare anche il pareggio , ma è un'evenienza che la Nazionale non vuole al momento mettere in conto.

L'Italia ha dominato nei precedenti tra le due squadre e spera di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta per la quarta volta nelle ultime sette edizioni di EURO U21. La Nazionale si affida infatti alla tradizione che la vuole imbattuta contro gli sloveni: 8 vittorie, consecutive, e un pareggio, nel primo incrocio vecchio di 26 anni.

Per i co-organizzatori della Slovenia è la prima fase finale EURO U21. Slovenia e Ungheria (l'altra nazione coorganizzatrice) sono le uniche all'esordio nel torneo del 2021. Il miglior piazzamento U21 della Slovenia è stato nel 2006, quando ha reggiunto gli spareggi dove però ha perso 2-0 complessivamente contro i futuri campioni dell'Olanda (0-0, 0-2).

Gli Azzurrini devono fare i conti con le assenze pesanti di Tonali, Scamacca, Delprato e Rovella. Il peso dell'attacco sarà sulle spalle di Patrick Cutrone, coadiuvato da Raspadori. A centrocampo Maggiore agirà da regista, con Pobega e Frattesi ai suoi lati. Bellanova e Sala a tutta fascia. In difesa scelte quasi obbligate con Lovato, Gabbia e Ranieri. In porta Carnesecchi.

Slovenia con un 4-4-2 nel quale Matko e Prelec sono chiamati a spingere sugli esterni. In attacco tocca alla coppia Elsnik-Medved.

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Maggiore, Pobega, Sala; Cutrone, Raspadori.

SLOVENIA UNDER 21 (4-4-2): Vekic; Zinic, Brekalo, Karic, Kolmanic; Matko, Zeletel, Gnezda Cerin, Prelec; Elsnik, Medved.