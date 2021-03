Formazioni Italia-Irlanda del Nord: Barella in panchina

Roberto Mancini punta su Lorenzo Pellegrini e su Immobile, vittorioso nel ballottaggio con Belotti. Panchina per Barella

L' Italia comincia questa sera il cammino di qualificazione al prossimo Mondiale del 2022 in Qatar. La prima partita del Gruppo C di qualificazione per gli Azzurri è rappresentata dalla sfida contro l' Irlanda del Nord , ostico avversario che negli ultimi anni ha sempre ben figurato.

La Nazionale Italiana ha perso solo uno dei nove precedenti contro l’Irlanda del Nord (6V, 2N), sconfitta arrivata nel gennaio 1958 a Belfast proprio nelle qualificazioni alla rassegna iridata.

Gli Azzurri hanno vinto tutte le sei gare interne disputate contro l’Irlanda del Nord: contro nessuna squadra l'Italia conta più match casalinghi con il 100% di vittorie (al pari della Scozia).

Roberto Mancini è rimasto imbattuto nelle sue prime 14 partite casalinghe sulla panchina dell’Italia (8V, 6N); solo due allenatori sono riusciti a non perdere nessuna delle prime 15 gare interne con la Nazionale: Enzo Bearzot e Marcello Lippi.

Roberto Mancini ha qualche defezione, ma ha anche recuperato in extremis gli italiani dell'Inter. Uno di questi, Barella, partirà dalla panchina e al suo posto giocherà Lorenzo Pellegrini al fianco di Verratti e Locatelli.

In attacco Immobile, alla ricerca del goal perduto, vince il ballottaggio con Belotti, mentre sugli esterni ci saranno Berardi a destra e Insigne a sinistra. In difesa Donnarumma protetto da Florenzi, Bonucci , Chiellini ed Emerson Palmieri .

Ian Baraclough disegna una difesa che prevede Smith, Jonny Evans e Cathcart a protezione di Peacock-Farrell. McNair sarà l'uomo d'ordine in mediana. Infine in attacco tocca alla coppia Whyte-Magennis.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; Smith, J. Evans, Cathcart; Dallas, McNair, McCann, Davis, C. Evans; Whyte, Magennis.