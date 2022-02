Probabili formazioni Inter-Milan: Giroud in attacco, Kessié trequartista

San Siro si accende per il Derby di Milano, piatto forte proposto dal 24° turno di Serie A.

Il faccia a faccia tra Inter e Milan, pur non possedendo ancora i connotati del match decisivo, può indubbiamente indirizzare la questione Scudetto: da un lato i nerazzurri sognano l'allungo in classifica - senza dimenticare la partita da recuperare con il Bologna - mentre dall'altro i rossoneri cercano il bottino pieno per portarsi a meno uno dai rivali concittadini.

Nessun dubbio di formazione per Inzaghi che può disporre della proverbiale formazione tipo: la coppia d'attacco sarà ovviamente formata da Dzeko e da Lautaro Martinez. A centrocampo c'è Brozovic nell'ormai congeniale cabina di regia, con Barella e Calhanoglu ad agire da mezzali. Corsie laterali affidate a Dumfries e Perisic, mentre in difesa c'è il pacchetto di fiducia con Skriniar, De Vrij e Bastoni a protezione di Handanovic.

Situazione d'emergenza, invece, per Pioli costretto a rinunciare sia a Ibrahimovic che a Rebic. Di conseguenza il peso dell'attacco finisce sulle spalle di Giroud, alla caccia del primo goal in un big match italiano e pronto a essere supportato dal tridente Messias, Leao e da Kessié nell'inedita collocazione di rifinitore tra le linee. La casella liberata dall'ivoriano in mediana rilancia la candidatura di Bennacer al fianco di Tonali. In difesa, Tomori recupera ma va in panchina: giocherà Kalulu al fianco di Romagnoli con Calabria e Theo Hernandez sulle fasce. In porta c'è Maignan.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-MILAN

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud.