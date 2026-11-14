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Lelio Donato

Formazioni Inter Femminile-Juventus Women: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Inter vs Juventus
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Sale l'attesa per la sfida di campionato tra le squadre femminili di Inter e Juventus: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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I principali campionati maschili osservano la pausa dedicata alle nazionali, ma il calcio femminile non si ferma. E in questo week-end la Serie A Women ha in programma una delle sfide più attese.

La Juventus Women scende in campo sul campo dell'Inter per la settima giornata. Le nerazzurre, ancora imbattute in campionato, occupano attualmente il secondo posto in classifica con sedici punti alle spalle della Roma.

Mentre le bianconere sono il leggero ritardo con soli nove punti frutto di tre vittorie e altrettante sconfitte nelle prime sei giornate. La Juventus ha vinto undici dei venti precedenti contro l'Inter Women in Serie A, ma le nerazzurre non hanno mai perso negli ultimi quattro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-JUVENTUS WOMEN

Sassarini dovrebbe schierare Bartoli e Robustellini come terzini, Van Diemen e Andres al centro della difesa. In mezzo al campo Milinkovic e Tomasevic, sulle fasce spazio per Glionna e Bugeja. La coppia d'attacco è formata da Polli e Vilhjálmsdóttir.

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15 nov 2026

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Stesso modulo per Guerrero che schiera Carbonell, Sylla, Schatzer e Noordman davanti a De Jong. In mezzo al campo Redondo e Salvai, sugli esterni giocano Pavan e Pinto. In attacco spazio per Hayashi e Lenzini.

INTER FEMMINILE (4-4-2): Rúnarsdóttir; Bartoli, Van Diemen, Andrés, Robustellini; Glionna, Milinković, Tomašević, Bugeja; Polli, Vilhjálmsdóttir. All. Sassarini

JUVENTUS WOMEN (4-4-2): De Jong; Carbonell, Sylla, Schatzer, Noordman; Pavan, Redondo, Salvai, Pinto; Hayashi, Lenzini. All. Guerrero

DOVE VEDERE INTER-JUVENTUS WOMEN IN DIRETTA TV E STREAMING

Inter Femminile-Juventus Women, gara valida per la settima giornata di Serie A, si gioca domenica 15 novembre con fischio d'inizio fissato alle ore 15.00. La partita verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN tramite pc, smart tv e dispositivi mobili per gli abbonati al servizio. Ma sarà possibile vederla in diretta tv e gratis su Raisport e Rai 2, oltre che in streaming su Raiplay aprendo la finestra dei canali dedicati.

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