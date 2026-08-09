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Formazioni Frosinone-Lazio: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

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Altro test amichevole per la Lazio di Gattuso, di scena a Frosinone: per i biancocelesti ultime prove generali prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Mantova, in programma domenica 16 agosto.

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Ultimo test amichevole per la Lazio di Gennaro Gattuso, di scena alle 20:45 a Frosinone. Prove generali per i biancocelesti, che domenica 16 agosto saranno impegnati in Coppa Italia contro il Mantova.

Gattuso schiera la Lazio ancora con il 4-3-3, con Dia e non Ratkov al centro dell'attacco: l'ex Salisburgo è in attesa di notizie dal mercato. Ai lati di Ratkov ci sono Cancellieri e l'intoccabile Zaccagni. In difesa ecco Provstgaard al fianco di Doekhi, con Romagnoli inizialmente in panchina.

Nel Frosinone, che vuole fare bella figura davanti ai circa 7mila tifosi attesi questa sera allo Stirpe, in attesa di risolvere definitivamente la situazione legata a Ghedjemis (in panchina), Alvini propone Kvernadze nel tridente e non Zerbin. Confermati sia Raimondo che Fini, già visti all'opera nell'amichevole contro il Benevento.

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L'amichevole Frosinone-Lazio verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.

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