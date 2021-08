PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-TORINO

La Fiorentina gioca in casa contro il Torino: granata con Belotti titolare, Italiano conferma il tridente Callejon-Vlahovic-Gonzalez.

In occasione della seconda giornata di Serie A, la Fiorentina gioca in casa contro il Torino: due tifoserie storicamente amiche, due squadre che hanno cambiato guida tecnica e che sono pronte al riscatto dopo una serie di annate al di sotto delle aspettative.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo il successo per 4-0 in Coppa Italia contro il Cosenza, ha perso per 3-1 contro la Roma alla prima di campionato. Una sconfitta firmata da Mkhitaryan e dalla doppietta dell'ex Veretout, in una partita in cui viola hanno mostrato comunque trame di gioco interessanti.

Contro il Torino non ci sarà Dragowski per squalifica, sostituito tra i pali da Terracciano. Igor ancora favorito su Nastasic e Martinez Quarta al centro con Milenkovic in una difesa che prevede Venuti e Biraghi come terzini.

Regia affidata a Pulgar, con possibile convocazione last minute per il nuovo arrivato Torreira. Bonaventura e Maleh saranno gli interni, mentre il tridente offensivo sarà composto da Callejon, Vlahovic e Nico Gonzalez.

Il Toro di Ivan Juric ha avuto un avvio di stagione simile ai gigliati, con l'esordio amaro in campionato dopo il passaggio del turno in Coppa Italia. Per i granata il primo avversario è stato l'Atalanta, che ha vinto per 1-2 grazie al goal messo a segno da Piccoli al terzo minuto di recupero.

Squadra in campo con il 3-4-1-2, con Milinkovic-Savic tra i pali protetto da un trio difensivo con Izzo, Djidji e Rodriguez.

Fasce affidate a Singo e Aina, mentre il cuore della mediana sarà animato dalle geometrie di Mandragora e dalla grinta di Lukic. Sulla trequarti giocherà Linetty alle spalle di Belotti che torna a giocare dal primo minuto insieme a Sanabria.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Maleh; Callejon, Vlahovic, N. Gonzalez.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Djidji, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Aina; Linetty; Sanabria, Belotti.