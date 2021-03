Formazioni ufficiali Fiorentina-Roma: conferma Borja Mayoral

La Roma a casa Fiorentina nell'infrasettimanale dopo il k.o contro il Milan: Diawara e Kumbulla da una parte, Venuti dall'altra.

Ha perso terreno dopo il k.o contro il Milan, ora la Roma spera di potersi rilanciare nell'infrasettimanale contro la Fiorentina. Da canto suo la viola è a sette punti dal terzultimo posto, ma il Cagliari sembra deciso a migliorare la propria situazione dopo l'arrivo di Semplici.

Nella gara d'andata giocata il primo novembre, la Roma ha avuto la meglio sulla Fiorentina per 2-0: in goal per i giallorossi Spinazzola e Pedro, mentre i viola hanno dovuto fare i conti con l'espulsione di Martinez Quarta avvenuta nella ripresa.

Vlahovic e Ribery saranno le due punte di Prandelli, con la Fiorentina disegnata sul 3-5-2. A centrocampo saranno Pulgar, Amrabat e Castrovilli gli interni, lasciando Igor e Venuti come esterni. In porta Dragowski, difesa composta da Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta.

Dzeko ancora out, Borja Mayoral prima punta. Sulla trequarti spazio per Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan. Tra i pali Pau Lopez, in difesa Mancini, Cristante e Kumbulla. Il centrocampo a quattro sarà composto da Bruno Peres, Veretout, Diawara e Spinazzola.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Vlahovic.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral