Formazioni Fiorentina-Juventus: gioca Chiellini, Castrovilli titolare

La Juventus cerca punti a Firenze per l'obiettivo Champions, i viola però non sono ancora salvi e vogliono ripetere l'impresa dell'andata.

Incrocio pericoloso al 'Franchi' dove la Fiorentina, non ancora salva, ospita una Juventus che deve assolutamente fare punti per non rischiare di perdere il treno che porta in Champions League.

I viola già all'andata hanno peraltro dimostrato di poter fermare la squadra di Pirlo, travolta per 0-3 all'Allianz Stadium qualche mese fa con Prandelli in panchina.

Iachini però deve fare a meno di Bonaventura e Borja Valero, a centrocampo quindi dovrebbe rivedersi Castrovilli insieme a Pulgar e Amrabat.

In difesa rientra Milenkovic, che ha scontato il turno di squalifica, con Pezzella e l'ex Caceres. In attacco intoccabili Ribery e Vlahovic.

Pirlo non può contare su Demiral e Chiesa, mentre recupera Danilo, che partirà però dalla panchina. Al centro della difesa tocca a Chiellini con De Ligt e Bonucci.

Cuadrado confermato esterno alto, Alex Sandro dall'altra parte. A centrocampo Rabiot prende il posto di Arthur. Dybala dal 1' per fare coppia con Cristiano Ronaldo.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Vlahovic.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Alex Sandro; Dybala, Ronaldo.