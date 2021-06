La Croazia affronta la Scozia nell'ultima gara dei gironi: il pareggio non serve a nessuno, obiettivo tre punti.

Tra le squadre più deludenti fin qui dei gironi Europei, sicuramente la Croazia di Dalic. Una compagine reduce dal secondo posto ai Mondiali che cerca nuova vitalità per non dimostrare di essere a fine ciclo. Di fronte la Scozia, pronta ad agguantare gli ottavi e provare a stupire.

Sia Croazia che Scozia hanno ottenuto un punto nelle prime due gare e saranno costrette a vincere per gli ottavi di finale: il pareggio eliminerebbe entrambe, senza neanche avere la possibilità di essere 'ripescate' come migliori terze del torneo.

Nella Croazia pronto Petkovic titolare come prima punta, supportato da Rebic e Perisic. A centrocampo ci sarà Modric, come ovvio, insieme a Brozovic e Kovacic. In porta Livakovic, con Vrsaljko e Gvardiol terzini. In mezzo Lovren e Vida.

Scozia con Adams e Dykes di punta, O'Donnell e Robertson esterni del 3-5-2 dove in mediana agiranno Fraser, McGinn e McGregor. Marshall, tra i pali, verrà difeso da McTominay, Hanley e Tierney.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Rebic, Petkovic, Perisic.

SCOZIA (3-5-2): Marshall; McTominay, Hanley, Tierney; O'Donnell, Fraser, McGinn, McGregor, Robertson; Adams, Dykes.