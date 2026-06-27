Formazioni Croazia-Ghana: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Croazia e Ghana si giocano il secondo posto del Gruppo L, quello dell'Inghilterra, in una sfida che mette in palio punti importanti per la qualificazione ai sedicesimi.
Con 4 punti, gli africani sono già certi di passare perlomeno tra le terze. Alla Croazia serve invece almeno un punto per evitare di invischiarsi nella questione differenza reti. Un pareggio farebbe di certo comodo ad entrambe.
Probabili formazioni Croazia - Ghana
Musa è pronto a guidare l'attacco della Croazia con Perisic, Baturina e Marco Pasalic confermati alle sue spalle. Ancora panchina iniziale per l'interista Sucic e l'altro Pasalic, Mario. C'è Kovacic al fianco dell'intoccabile capitan Modric in mezzo al campo.
Nel 4-3-3 del Ghana ancora spazio per Inaki Williams nel tridente con Semenyo e Jordan Ayew. Parte fuori l'atalantino Sulemana. Guida il centrocampo Partey con Yirenkyi e Sibo.
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
Croazia-Ghana sarà visibile esclusivamente su DAZN e non in chiaro sulla Rai. La gara inizierà alle 23 italiane in contemporanea con Panama-Inghilterra. Telecronaca affidata a Dario Mastroianni.