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Marco Trombetta

Formazioni Croazia-Ghana: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Croazia vs Ghana
Croazia
Ghana

Sfida per il secondo posto tra Croazia e Ghana nel Gruppo L: Modric e compagni hanno però bisogno di fare almeno un punto per avere la certezza di approdare ai sedicesimi.

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Croazia e Ghana si giocano il secondo posto del Gruppo L, quello dell'Inghilterra, in una sfida che mette in palio punti importanti per la qualificazione ai sedicesimi.

Con 4 punti, gli africani sono già certi di passare perlomeno tra le terze. Alla Croazia serve invece almeno un punto per evitare di invischiarsi nella questione differenza reti. Un pareggio farebbe di certo comodo ad entrambe.


Probabili formazioni Croazia - Ghana

4-2-3-1
Croazia crest
Croazia
CRO
Formazione
Ghana crest
Ghana
GHA
4-1-2-3
1D. Livakovic4J. Gvardiol6J. Sutalo2J. Stanisic3M. Pongracic16M. Baturina14I. Perisic8M. Kovacic24M. Pasalic10L. Modric26P. Musa16B. Asare14G. Mensah4J. Adjetey18J. Opoku26M. Senaya8K. Sibo5T. Partey3C. Yirenkyi19I. Williams11A. Semenyo9J. Ayew
Ghana crest
Ghana
GHA
4-2-3-1
Croazia

Formazione titolare

Ghana

Allenatore

  • Z. Dalic
  • C. Queiroz

Musa è pronto a guidare l'attacco della Croazia con Perisic, Baturina e Marco Pasalic confermati alle sue spalle. Ancora panchina iniziale per l'interista Sucic e l'altro Pasalic, Mario. C'è Kovacic al fianco dell'intoccabile capitan Modric in mezzo al campo.

Nel 4-3-3 del Ghana ancora spazio per Inaki Williams nel tridente con Semenyo e Jordan Ayew. Parte fuori l'atalantino Sulemana. Guida il centrocampo Partey con Yirenkyi e Sibo.

Coppa del Mondo
Croazia crest
Croazia
CRO
Ghana crest
Ghana
GHA

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Croazia-Ghana sarà visibile esclusivamente su DAZN e non in chiaro sulla Rai. La gara inizierà alle 23 italiane in contemporanea con Panama-Inghilterra. Telecronaca affidata a Dario Mastroianni.

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