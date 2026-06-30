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Formazioni Costa d'Avorio-Norvegia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Costa d'Avorio vs Norvegia
Costa d'Avorio
Norvegia

Dopo essere rimasto in panchina per tutti i novanta minuti contro la Francia, Erling Braut Haaland torna al centro dell'attacco della Norvegia nella sfida dei sedicesimi di finale contro la Costa d'Avorio.

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Probabili formazioni Costa d'Avorio - Norvegia

4-3-3
Costa d'Avorio crest
Costa d'Avorio
CAV
Formazione
Norvegia crest
Norvegia
NOR
4-2-3-1
1Y. Fofana2O. Diomande7O. Kossounou17G. Doue3G. Konan18I. Sangare26C. Inao Oulai8F. Kessie15A. Diallo19N. Pepe11Y. Diomande1O. Nyland3K. Ajer14F. Aursnes17T. Heggem5D. Wolfe6P. Berg8S. Berge20A. Nusa7A. Soerloth10M. Oedegaard9E. Haaland
Norvegia crest
Norvegia
NOR
4-3-3
Costa d'Avorio

Formazione titolare

Norvegia

Allenatore

  • E. Fae
  • S. Solbakken

Battere la Costa d'Avorio per regalarsi uno storico incrocio col Brasile agli ottavi: la Norvegia vuole continuare a stupire e dimostrare di poter essere una delle outsider del torneo.

A Dallas il ct Solbakken torna ad affidarsi al solito Erling Braut Haaland, tenuto a riposo nell'ultima giornata della fase a gironi contro la Francia, a qualificazione già ottenuta. Il campione del Manchester City verrà supportato da Sorloth (in vantaggio su Bobb e Schjelderup), Odegaard e Nusa.

Nella Costa d'Avorio occhi puntati su Yan Diomandé, uno dei migliori giovani del torneo finora, e sull'ex Arsenal Nicolas Pepe, galvanizzato dopo la doppietta nell'ultima gara del girone contro Curaçao, che potrebbe agire da falso 9 con Bonny che potrebbe partire dalla panchina.


Coppa del Mondo
Costa d'Avorio crest
Costa d'Avorio
CAV
Norvegia crest
Norvegia
NOR

DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Norvegia-Costa d'Avorio sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: fischio d'inizio alle ore 19:00.

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