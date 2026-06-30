Formazioni Costa d'Avorio-Norvegia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Probabili formazioni Costa d'Avorio - Norvegia
Battere la Costa d'Avorio per regalarsi uno storico incrocio col Brasile agli ottavi: la Norvegia vuole continuare a stupire e dimostrare di poter essere una delle outsider del torneo.
A Dallas il ct Solbakken torna ad affidarsi al solito Erling Braut Haaland, tenuto a riposo nell'ultima giornata della fase a gironi contro la Francia, a qualificazione già ottenuta. Il campione del Manchester City verrà supportato da Sorloth (in vantaggio su Bobb e Schjelderup), Odegaard e Nusa.
Nella Costa d'Avorio occhi puntati su Yan Diomandé, uno dei migliori giovani del torneo finora, e sull'ex Arsenal Nicolas Pepe, galvanizzato dopo la doppietta nell'ultima gara del girone contro Curaçao, che potrebbe agire da falso 9 con Bonny che potrebbe partire dalla panchina.
DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING
Norvegia-Costa d'Avorio sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: fischio d'inizio alle ore 19:00.