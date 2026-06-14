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Formazioni Costa d'Avorio-Ecuador: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Costa d'Avorio vs Ecuador
Costa d'Avorio
Ecuador

Prima giornata del Gruppo E, le ultime su Costa d'Avorio-Ecuador: Fae sembra orientato a schierare davanti Wahi, con Bonny pronto a subentrare; tra i sudamericani potrebbero trovare spazio dal primo minuto il milanista Estupinan e il veneziano Yeboah.

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Probabili formazioni Costa d'Avorio - Ecuador

4-2-3-1
Costa d'Avorio crest
Costa d'Avorio
CAV
Formazione
Ecuador crest
Ecuador
ECU
4-2-3-1
1Y. Fofana5W. Singo20E. Agbadou3G. Konan17G. Doue18I. Sangare10S. Adingra15A. Diallo8F. Kessie14O. Diakite12E. Wahi1H. Galindez7P. Estupinan3P. Hincapie6W. Pacho17A. Preciado23M. Caicedo19G. Plata21A. Franco9J. Yeboah10K. Paez13E. Valencia
Ecuador crest
Ecuador
ECU
4-2-3-1
Costa d'Avorio

Formazione titolare

Ecuador

Allenatore

  • E. Fae
  • S. Beccacece

Infortuni e squalifiche

    Costa d'Avorio ed Ecuador si sfidano a Philadelphia nella prima giornata del Gruppo E: africani in fiducia dopo la vittoria in amichevole contro la Francia, ma anche la Tri arrivano all'appuntamento dopo due successi nelle amichevoli di preparazione ai Mondiali. Una sorta di possibile spareggio anticipato per il secondo posto, considerando lo status di favoritissima della Germania.

    Il ct ivoriano Fae sembra orientato a schierare Elye Wahi come riferimento offensivo del 4-2-3-1, con Amad Diallo del Manchester United a sostegno: solo panchina, almeno inizialmente, per l'interista Bonny. In mezzo il totem è Franck Kessié, leader e capitano degli Elefanti.

    Qualche dubbio in più per Sebastian Beccacece, ct argentino dell'Ecuador, che potrebbe optare per il 4-2-3-1 ma anche per il 3-4-2-1, modulo proposto più volte durante le amichevoli pre-Mondiali. Dovrebbe giocare dal primo minuto sia il milanista Estupinan (da quarto di sinistra o da esterno a tutta fascia in caso di difesa a 3) che Yeboah, tra i protagonista della promozione del Venezia. La tentazione è l'utilizzo dal primo minuto di Kendry Paez, gioiellino classe 2007.

    DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

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    Costa d'Avorio crest
    Costa d'Avorio
    CAV
    Ecuador crest
    Ecuador
    ECU

    Costa d'Avorio-Ecuador sarà disponibile in esclusiva su DAZN.

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