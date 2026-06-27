Formazioni Colombia-Portogallo: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

La Colombia, già qualificata, sfida il Portogallo nell'ultima giornata del Gruppo K con l'obiettivo di difendere il primo posto.

I Cafeteros hanno vinto le prime due gare del girone, mentre Ronaldo e compagni si sono riscattati del deludente pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo travolgendo l'Uzbekistan.





Non ci sarà dunque turnover per il Portogallo e nessun riposo per Cristiano Ronaldo, che rispetto agli altri big sarà regolarmente in campo dal primo minuto. Sulla trequarti Joao Felix e Pedro Neto vincono i rispettivi ballottaggi con Bernardo Silva, Conceicao e Rafa Leao.

Formazione tipo per la Colombia, con James Rodriguez ancora titolare nel tridente con Diaz e Suarez. A centrocampo confermato Puerta con Lerma e Arias. Dietro il bolognese Lucumi intoccabile a far coppia con Sanchez.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Fischio d'inizio alle ore 1.30 italiane per Colombia-Portogallo, visibile esclusivamente su DAZN e non in chiaro sui canali Rai. Il telecronista della partita sarà Andrea Marinozzi.