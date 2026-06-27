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Marco Trombetta

Formazioni Colombia-Portogallo: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Colombia vs Portogallo
Colombia
Portogallo

Sfida per il primo posto del Gruppo K tra Colombia e Portogallo: non riposerà ovviamente Cristiano Ronaldo, pronto a guidare ancora una volta l'attacco dei lusitani.

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La Colombia, già qualificata, sfida il Portogallo nell'ultima giornata del Gruppo K con l'obiettivo di difendere il primo posto.

I Cafeteros hanno vinto le prime due gare del girone, mentre Ronaldo e compagni si sono riscattati del deludente pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo travolgendo l'Uzbekistan.


Probabili formazioni Colombia - Portogallo

4-3-3
Colombia crest
Colombia
COL
Formazione
Portogallo crest
Portogallo
POR
4-2-3-1
12C. Vargas2D. Munoz23D. Sanchez3J. Lucumi17J. Mojica16J. Lerma11J. Arias14G. Puerta10J. Rodriguez7L. Diaz25L. Suarez1D. Costa3R. Dias13R. Veiga25N. Mendes20J. Cancelo8B. Fernandes18P. Neto15J. Neves23Vitinha11J. Felix7C. Ronaldo
Portogallo crest
Portogallo
POR
4-3-3
Colombia

Formazione titolare

Portogallo

Allenatore

  • N. Lorenzo
  • R. Martinez

Non ci sarà dunque turnover per il Portogallo e nessun riposo per Cristiano Ronaldo, che rispetto agli altri big sarà regolarmente in campo dal primo minuto. Sulla trequarti Joao Felix e Pedro Neto vincono i rispettivi ballottaggi con Bernardo Silva, Conceicao e Rafa Leao.

Formazione tipo per la Colombia, con James Rodriguez ancora titolare nel tridente con Diaz e Suarez. A centrocampo confermato Puerta con Lerma e Arias. Dietro il bolognese Lucumi intoccabile a far coppia con Sanchez.

Coppa del Mondo
Colombia crest
Colombia
COL
Portogallo crest
Portogallo
POR

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Fischio d'inizio alle ore 1.30 italiane per Colombia-Portogallo, visibile esclusivamente su DAZN e non in chiaro sui canali Rai. Il telecronista della partita sarà Andrea Marinozzi.

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