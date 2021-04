Formazioni Cagliari-Verona: fuori Pavoletti e Simeone

Cagliari a caccia di punti salvezza, Verona ad un passo dalla quota 40: tra i rossoblù ci sarà Lykogiannis, Veloso dall'altra parte.

La sosta delle Nazionali è alle spalle, è di nuovo ora di Serie A. Per il 29esimo turno del massimo campionato, oramai agli sgoccioli, il Cagliari terzultimo in classifica affronta un Verona a caccia di quota 40 per poi provare ad agguantare l'Europa League.

Guarda Cagliari-Verona in diretta streaming su DAZN

Il Cagliari di Semplici deve vincere a tutti i costi per rimanere a galla, consapevole di come tutte le squadre, dal Benevento allo Spezia, si stiano allontanando sensibilmente dalla zona calda. Il Verona è invece praticamente salvo, a quota 38 lontano dagli stessi rossoblù ma attualmente anche dal settimo posto.

Semplici ripropone Cerri come prima punta al fianco di Joao Pedro, mentre in porta ci sarà Cragno. Retroguardia a tre con Rugani, Godin e Klavan, out Ceppitelli. Il quintetto di centrocampo sarà composto da Zappa, Nandez, Duncan, Nainggolan e Lykogiannis. Panchina per Pavoletti e Simeone.

Juric non può contare su Dawidowicz, in difesa ci saranno Ceccherini, Lovato e Dimarco a difesa di Silvestri. Fararoni e Lazovic esterni di centrocampo, con Tameze e Veloso interni. Lasagna prima punta, supportato da Barak e Zaccagni come di consueto.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani, Godin, Klavan; Zappa, Nandez, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Cerri, Joao Pedro.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.