Probabili formazioni Cagliari-Roma: niente turnover per Mourinho

Il Cagliari ospita la Roma nel decimo turno di campionato: in palio punti pesanti per le zone alte e la zona salvezza.

Dopo aver messo in cascina un punto nelle ultime due uscite, la Roma punta a quella vittoria che in campionato insegue dallo scorso 3 ottobre. Per raggiungerla dovrà però espugnare il campo di un Cagliari che, reduce dalla pesante sconfitta di Firenze, cerca quei punti che possano consentirgli di abbandonare l’ultima posizione in classifica.

Per l’occasione, Walter Mazzarri disporrà la compagine sarda con un 3-5-2 nel quale, davanti a Cragno, saranno Godin, Ceppitelli e Carboni a completare il terzetto di difesa.

Zappa e Lykogiannis presidieranno gli esterni, mentre in mediana Strootman torna e si sistemerà in cabina di regia, con Marin e Deiola ai suoi fianchi. In attacco fiducia a Keita Balde e Joao Pedro.

José Mourinho risponderà con il consueto 4-2-3-1 nel quale saranno Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina a comporre la linea difensiva davanti a Rui Patricio.

In mediana spazio a Cristante e Veretout, mentre in avanti, a supporto dell’unica punta Abraham, ci stanno Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan. Non convocati Reynolds, Diawara, Villar e Mayoral, si rivede invece Kumbulla.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Godin, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Marin, Strootman, Deiola, Lykogiannis; Keita, Joao Pedro.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.