Formazioni Borussia Dortmund-Siviglia: obiettivo 'remuntada' contro Haaland

Si riparte dal 2-3 dell'andata per i gialloneri, che dovranno fare ancora a meno di Sancho e sono senza Guerreiro. Lopetegui ritrova Bounou e Koundé.

Notte di stelle al Westfalenstadion. Si gioca la gara di ritorno di quello che doveva essere l'ottavo di finale di Champions League sulla carta più equilibrato, ma dopo i primi novanta minuti il Borussia Dortmund ha un considerevole vantaggio rispetto al Siviglia.

Il 2-3 del Pizjuan mette il BVB in posizione di forza: gli andalusi dovranno espugnare il campo giallonero vincendo di due goal di scarto o segnandone almeno quattro. Impresa non di certo scontata, anche se la squadra allenata da Edin Terzic ha già dimostrato di essere vulnerabile anche in casa.

Il Dortmund esce dal 4-2 subito dal Bayern Monaco nel Klassiker che ha interrotto una striscia di quattro vittorie consecutive che avevano nuovamente instradato Reus e compagni verso un finale di stagione di successo. Anche il Siviglia ultimamente non ha brillato: Dalla sfida d'andata una sola vittoria, con l'Osasuna, due sconfitte con il Barcellona e l'ultima con l'Elche nella Liga.

Lopetegui ha ricevuto due buone notizie alla vigilia: Koundé e Bounou sono arruolabili. Entrambi saranno titolari, con Diego Carlos a completare il duo centrale. Out Aleix Vidal, sulle corsie Jesus Navas e Acuna. Fernando e Jordan in mediana insieme ad Oscar Rodriguez nel 4-3-3; in avanti Suso, En-Nesyri e Ocampos.

Il Dortmund dovrà fare a meno di Jadon Sancho, che probabilmente tornerà soltanto ad aprile. Out anche Guerreiro, sostituito a sinistra da Nico Schulz. Completano la difesa davanti a Hitz, Morey a destra, Hummels ed Emre Can al centro. Bellingham in mediana con Delaney e Dahoud, mentre insieme a Reus in attacco ci saranno Hazard e Haaland.

Il norvegese era uscito dal Klassiker malconcio e con una ferita a una caviglia a seguito di un contrasto con Boateng, ma la situazione è stata tranquilla sin da subito. Ieri Haaland si è allenato regolarmente e stasera proverà ad accrescere il suo già incredibile bottino di 18 goal in 13 partite di Champions League.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-2-1): Hitz; Morey, Emre Can, Hummels, Schulz; Dahoud, Delaney, Bellingham; T. Hazard, Reus; Haaland.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordan, Fernando, Oscar Rodriguez; Suso, En-Nesyri, Ocampos.