Il Verona vuole lasciare l'ultimo posto in classifica, la squadra di Mihajlovic punta al secondo posto con Udinese e Inter.

Si chiude a Bologna il terzo turno di Serie A. I rossoblù di Mihajlovic puntano ad ottenere la seconda vittoria e avvicinare la testa della classifica, con gli eventuali sette puni in classifica. Di fronte, però, un Verona a quota zero pronto a lasciare l'ultima piazza.

K.o contro Inter e Sassuolo, il Verona convidide i zero punti insieme alla Salernitana, mentre il Bologna, dopo aver battuto la stessa squadra campana e pareggiato contro l'Atalanta, può raggiungere l'altra sorpresa Udinese e l'Inter di Simone Inzaghi a quota sette.

Sinisa Mihajlovic punta su Arnautovic come prima punta, supportato da Barrow, Soriano e Orsolini. In mediana giocano Schouten e Svanberg, in porta Skorupski sarà difeso da De Silvestri, Medel, Bonifazi e Hickey. Dominguez parte dalla panchina.

Nel Verona c'è il nuovo arrivato Simeone in qualità di centravanti, alle sue spalle agiranno Barak e Caprari. Montipò tra i pali, retroguardia a quattro con Dawidowicz, Gunter e Magnani. Sulle fasce Fararoni e Lazovic, in mezzo Tameze e Veloso.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Di Francesco