Formazioni Bologna-Spezia: Orsolini c'è

Bologna e Spezia rincorrono la salvezza aritmetica: Mihajlovic rilancia Orsolini dal 1', liguri col tridente Verde-Nzola-Gyasi.

Al 'Dall'Ara', per la 31ª giornata di Serie A, il Bologna di Sinisa Mihajlovic cerca punti contro uno Spezia impegnato a scacciare definitivamente i fantasmi della zona retrocessione.

Punti salvezza importanti in palio in terra emiliana, dove sia i felsinei che i liguri sono stati fin qui protagonisti di una stagione caratterizzata da ottimi exploit ma anche passaggi a vuoto che obbligano entrambe a non abbassare la guardia.

Bologna con De Silvestri terzino destro, Svanberg in mediana accanto a Schouten e Orsolini che si riprende una maglia sulla trequarti insieme a Soriano e Barrow per innescare Palacio.

Italiano recupera Erlic, Leo Sena a centrocampo. In attacco, il tridente Verde-Nzola-Gyasi. Fischio d'inizio alle 15:00.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni; Maggiore, Ricci, Leo Sena; Verde, Nzola, Gyasi.