Probabili formazioni Bologna-Juventus: Kulusevski con Ronaldo

La Juventus deve vincere a Bologna e sperare in un passo falso di Milan o Napoli per qualificarsi alla prossima Champions League.

Vincere e sperare. La Juventus deve battere il Bologna nell'ultimo turno di campionato, ma un successo potrebbe non bastare per qualificarsi alla prossima Champions League.

Ai bianconeri infatti serve anche un passo falso da parte di almeno una tra Milan e Napoli, impegnate rispettivamente sul campo dell'Atalanta ed in casa contro il Verona.

Il Bologna, già salvo da tempo, non ha più nulla da chiedere al campionato ma vuole chiudere la stagione nel migliore dei modo magari regalando ai propri tifosi una vittoria a cui tengono sempre particolarmente.

Mihajlovic non potrà contare su Dijks e Soriano, entrambi squalificati, in porta però rientrerà Skorupski. Davanti a lui linea difensiva a quattro formata da Tomiyasu, Medel, Soumaoro e De Silvestri.

A centrocampo recupera Svanberg, che farà coppia con Schouten. In attacco Palacio sarà l'unica punta, alle sue spalle Orsolini, Vignato e Barrow.

Nella Juve out lo squalificato Bentancur: al suo posto dovrebbe giocare McKennie accanto a Rabiot con Cuadrado che torna esterno alto. Rispetto alla finale di Coppa Italia in difesa rientra Alex Sandro. Out Ramsey, nemmeno convocato per un affaticamento muscolare.

Davanti accanto all'intoccabile Cristiano Ronaldo fiducia a Kulusevski, anche se Dybala scalpita per una maglia.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Medel, Soumaoro, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.