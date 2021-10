Probabili formazioni Atalanta-Lazio: Koopmeiners a centrocampo

Nell'Atalanta spazio per Pasalic e Ilicic, in difesa Lovato. Lazio con Pedro e Felipe Anderson per il big match, dentro Marusic.

Vengono entrambe da una vittoria nell'infrasettimanale, essenziale per rimanere in zona Champions League e provare ad avvicinarsi alla vetta pian piano. Non solo la gara tra Roma e Milan: l'undicesimo turno di Serie A regala anche il confronto tra l'Atalanta di Gasperini e la Lazio di Sarri.

L'Atalanta ha conquistato il successo contro la Sampdoria per 3-1 nell'ultimo match giocato, mentre la Lazio è uscita vittoriosa dallo scontro contro la Fiorentina: un solo punto separa le due compagini, fin qui sono 18 per i padroni di casa.

Gasperini opta per Zapata e Ilicic come punte del suo 3-4-1-2, alle loro spalle ci sarà Pasalic. Gli esterni di centrocampo sono Zappacosta e Maehle, mentre gli interni Koopmeneirs e Freuler. Muriel in panchina, tra i pali c'è Musso. Difesa a tre: Demiral, De Roon e Lovato. Squalificato Palomino, ancora out Toloi e Djimsiti.

Nella Lazio gioca parte titolare Basic insieme a Milinkovic-Savic e Lucas Leiva, mentre il trio in avanti è composto da Felipe Anderson, Immobile e Pedro. Partono dalla panchina Luis Alberto e Cataldi, conferma per Marusic come terzino. Completano la formazione Reina, Luiz Felipe, Acerbi ed Hysaj.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; de Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata.

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.