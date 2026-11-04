Formazioni Atalanta-Kairat Almaty: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

L'Atalanta cerca una vittoria scaccia-crisi nella terza giornata di Conference League contro il Kairat Almaty.

I bergamaschi sono reduci dalla pesante sconfitta casalinga contro il Parma in campionato e hanno perso anche nell'ultimo turno della competizione europea sul campo dell'Ajax.

Un solo punto in due partite per il Kairat Almaty che in Conference League ha pareggiato a Riga prima di venire travolto per 1-5 in casa dal Panathinaikos.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-KAIRAT ALMATY

Prossime partite ATA Conference League 12:45 KAL Guarda

Emergenza totale per Sarri soprattutto in difesa dove gli unici centrali a disposizione sono Scalvini e Obric, sulla destra il giovane Idele può fare rifiatare Zappacosta.

Samardzic dovrebbe partire titolare accanto a Ederson. In attacco ancora Krstovic con Elmas, De Ketelaere e Sulemana alle sue spalle.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obrić, Bernasconi; Samardžić, Éderson; Elmas, De Ketelaere, Sulemana; Krstović. All. Sarri.

KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Baybek, Mata; Mendonça, Oksanen; Mrynskiy, Gual, Tuyakbayev; Edmilson. All. Urazbakhtin.

DOVE VEDERE ATALANTA-KAIRAT ALMATY IN DIRETTA TV E STREAMING

Atalanta-Kairat Almaty, gara valida per la terza giornata di Conference League, si gioca giovedì 5 novembre alla 'New Balance Arena' di Bergamo con fischio d'inizio fissato alle ore 18.45. La partita verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da Sky su Sky Sport Arena e Sky Sport. Mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e per gli abbonati su NOW.