Ci risiamo, il nuovo grande classico d'Inghilterra si ripropone a Wembley nella sfida che di fatto apre la stagione di calcio in Inghitlerra.

L'Arsenal vincitore della Premier e il Manchester City detentore della FA Cup si sfidano per la conquista del Community Shield, di fatto la Supercoppa inglese.

Prima ufficiale per Maresca sulla panchina dei Citizens. Il tecnico italiano si affida a Haaland per guidare l'attacco, completamente recuperato. A centrocampo non c'è Rodri, sempre più vicino al Barcellona.

Nell'Arsenal, ancora senza Saliba e Timber, giocano Ben White e Mosquera. Spazio a centrocampo e sulla trequarti ai nuovi arrivati Bruno Guimaraes e Tzolis.

FORMAZIONI UFFICIALI ARSENAL-MANCHESTER CITY

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Lewis-Skelly; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz. All.: Arteta

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Kovacic, Anderson; Semenyo, Foden, Doku; Haaland. All.: Maresca

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Arsenal-Manchester City, in programma domenica 16 agosto alle ore 16, sarà visibile in tv e streaming su DAZN e anche in chiaro su NOVE, canale 9 del digitale terrestre.