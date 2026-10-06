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Formazioni Argentina-Benin: le ultime sulla partita e dove vedere l'addio di Messi alla Nazionale in tv e streaming

Argentina vs Benin
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Cresce l'attesa per l'ultima gara in Nazionale di Lionel Messi, in programma questa notte: le ultime su Argentina-Benin, le probabili formazioni e tutte le informazioni per seguire il match in diretta tv e in streaming.

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L'Estadio Monumental di Buenos Aires sarà il teatro dell'ultima, attesissima partita di Lionel Messi con la Nazionale argentina: per la leggenda della Seleccion la sfida amichevole contro il Benin (fischio d'inizio all'1:00 ora italiana) sarà una grande festa per celebrare un ventennio di record e trionfi.

Scaloni, che ha convocato per l'occasione alcuni giocatori che non erano stati coinvolti nelle precedenti amichevoli, sembra intenzionato a schierare un undici che comprende la maggior parte dei giocatori che sono stati protagonisti con Messi negli ultimi due Mondiali. Tra i pali ci sarà ovviamente il Dibu Martinez, in difesa sicura la presenza di Romero (il nuovo capitano dopo il saluto di Leo) e Otamendi (anche lui all'ultima in Nazionale) al centro, con Tagliafico a sinistra e il possibile utilizzo di Giay sulla destra, vista anche l'assenza di Molina, che come Dybala è rimasto a Roma e non potrà presenziare all'evento.

A centrocampo nessun dubbio: immancabile De Paul, con lui ci saranno Enzo Fernandez e Alexis MacAllister. Messi sarà il 10 alle spalle delle due punte, che saranno Lautaro Martinez e Julian Alvarez.

In tribuna prevista la presenza di ex compagni del calibro di Di Maria, Paredes, Montiel e Angel Correa.

DOVE VEDERE ARGENTINA-BENIN IN TV E IN STREAMING

La gara amichevole tra Argentina e Benin verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport e NOW.

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