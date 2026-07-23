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Pisilli RomaGetty
Simone Gambino

Formazioni amichevole Roma-Trastevere: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Amichevoli dei club
Roma vs ASD Trastevere
Roma
ASD Trastevere

La Roma scende in campo alle 18:00 in un test amichevole contro il Trastevere: sarà l'occasione per Gasperini per verificare le condizioni di Malen e Ndicka, appena rientrati in gruppo. Out Pisilli, che si è fermato per un problema muscolare.

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La Roma torna in campo per la seconda amichevole del suo precampionato: giallorossi attesi alle 18:00 dal test contro il Trastevere, al centro sportivo Fulvio Bernardini.

Per Gasperini sarà l'occasione di rivedere, anche se solo per pochi minuti, Ndicka e Malen, rientrati ieri in gruppo dopo le meritate vacanze post-Mondiali. Non farà parte della rosa a disposizione del tecnico invece Niccolò Pisilli, che si è fermato a causa di un problema muscolare: il giocatore si sottoporrà a esami strumentali nelle prossime ore per verificare l'entità dell'infortunio e stabilire i tempi di recupero.

Roma che dovrebbe presentarsi con Dovbyk al centro dell'attacco, supportato da due tra Soulé, Dybala e Cherubini. A centrocampo ci sarà Bryan Cristante, fresco di rinnovo.

DOVE VEDERE ROMA-TRASTEVERE IN TV E IN STREAMING

Non sarà possibile assistere in diretta alla partita tra Roma e Trastevere: non è prevista infatti copertura televisiva per l'amichevole dei giallorossi.

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