Formazioni amichevole Como-Paris FC: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Il Como di Cesc Fabregas torna in campo e lo fa contro il Paris FC nella prima amichevole stagionale, momento importante per definire alcune delle strategie che caratterizzeranno le settimane di preparazione dei lariani al nuovo campionato.
In attesa di nuovi colpi dal mercato e del rientro dei giocatori convocati per i Mondiali, tra cui Nico Paz, Fabregas può comunque testare le prime tattiche basandosi comunque su una buona ossatura, ovviamente con l'obiettivo di trovare al più presto la forma fisica, come affermato dall'allenatore spagnolo.
FORMAZIONI UFFICIALI COMO-PARIS FC
COMO (4-2-3-1): Törnqvist; Van Der Brempt, Goldaniga, Cuenca, Valle; Rispoli, Da Cunha; Kuhn, Lahdo, Fadera; Gabrielloni. All: Fàbregas
PARIS FC (4-3-3): Trapp; Camara, Coppola, De Smeth, Kore; Matondo, Lees-Melou, Pagis; Kebbal, Geubbels, Simon Moses. All: Rosenior
DOVE VEDERE COMO-PARIS FC IN TV E IN STREAMING
La partita tra Como e Paris FC, che si gioca venerdì 24 luglio 2026 alle ore 10:30 (allo stadio di Como, ovvero il Sinigaglia, ma a porte chiuse) sarà trasmessa in diretta gratis da COMO TV.