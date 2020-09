Forestieri torna all'Udinese: ufficiale la firma sul contratto biennale

Fernando Forestieri torna a vestire la maglia dell'Udinese: l'attaccante italo-argentino era svincolato e ha firmato un contratto biennale.

Un colpo a sorpresa, una vecchia conoscenza che fa ritorno a casa. Fernando Forestieri è un nuovo giocatore dell' : torna in bianconero dopo 7 anni dal suo addio definitivo per vestire le maglie del prima e dello poi.

"Udinese Calcio è lieta di annunciare il ritorno in bianconero di Fernando Forestieri - annuncia il club friulano sul proprio sito ufficiale - Il fantasista italoargentino è il secondo acquisto di questa campagna trasferimenti ed ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022".

Forestieri era rimasto senza contratto al termine di 5 stagioni disputate con il Wednesday, col quale ha anche sfiorato la promozione in Premier League. E dunque l'Udinese non ha sborsato un solo euro per riportare l'italo-argentino in .