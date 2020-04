Football Manager 2020 migliori giovani talenti: attaccanti, centrocampisti, difensori, portieri

E' ora di puntare sugli under più importanti di Football Manager 2020: da Fati a Brazao, passando per Foden e Kubo.

Football Manager 2020 è l'ultima edizione del gioco manageriale di calcio più importante al mondo, gratis durante la pandemia di coronavirus. Arrivata l'ora dunque di vedere quali sono i migliori giovani talenti del titolo, quelli più attesi e ricercati da milioni di videogiocatori.

Grandi sorprese, ma anche campioni che stanno facendo parlare di sè da anni decisi a fare la storia del calcio: per dire la vostra su Football Manager 2020 vi serviranno anche loro.

I migliori giovani talenti di Football Manager 2020

I migliori giovani talenti di Football Manager 2020: attaccanti

Joao Felix è probabilmente il giovane talento più famoso al mondo attualmente dopo il suo trasferimento record all' durante l'estate che lo ha reso il terzo calciatore più costoso di tutti i tempi. Naturalmente acquistare Felix così presto dopo il suo passaggio ad Atleti potrebbe rivelarsi difficile, ma è sicuramente uno da considerare in caso di ampio potere finanziario.



Il vincitore del NxGn 2019 Jadon Sancho è fiorito da quando ha lasciato il e si è trasferito al . Data la sua crescente importanza in e in Nazionale, sarà decisamente costoso.



Come non citare poi Erling Haaland, che ha brillato per la Norvegia ai Mondiali Under 20 del 2019 e ora sta registrando numeri grandiosi al . Occhio anche al giovane del Mason Greenwood e alla star di Ansu Fati.

Giocatore Età* Nazionalità Club Joao Felix 18 Portugal Atletico Madrid Erling Haaland 19 Norway Red Bull Salzburg Jadon Sancho 19 England Borussia Dortmund Danylo Sikan 18 Ukraine Dynamo Kiev Leonardo Campana 18 Barcelona SC Lincoln 18 Brazil Flamengo Willem Geubbels 18 France Gabriel Martinelli 18 Brazil Pietro Pellegri 18 Italy Monaco Mason Greenwood 17 England Manchester United Rodrygo 18 Brazil Vinicius Jr. 19 Brazil Real Madrid Callum Hudson-Odoi 18 England Adil Aouchiche 17 France Kaio Jorge 17 Brazil Santos Ansu Fati 16 Spain Barcelona Troy Parrott 17 Ireland Louie Barry 16 England Barcelona Fabio Silva 17 Portugal Jann-Fiete Arp 19 Germany Munich Amine Gouiri 19 France Lyon Myron Boadu 18 Netherlands Moise Kean 19 Italy Rayan Cherki 15 France Lyon Diego Lainez 19 Mexico Betis ('Real Hispalis') Emile Smith Rowe 18 England Arsenal Emanuel Vignato 18 Italy Reiss Nelson 19 England Arsenal Sebastiano Esposito 16 Italy Giacomo Raspadori 18 Italy

*Età all'inizio del gioco

Altre squadre

I migliori giovani talenti di Football Manager 2020: centrocampisti

Anche tra i centrocampisti ci sono Under interessanti su cui puntare. Foden del Manchester City è destinato a prendersi la scena tra i Citizens, mentre il Real Madrid punta tantissimo sul giapponese Kubo. Simons del e Dembele del sembrano essere il futuro del ruolo, mentre Lee Kang-In ha vinto il titolo di miglior giocatore ai Mondiali Under 20 del 2019. Non potete lasciarvelo scappare.

Giocatore Età* Nazionalità Club Lee Kang-in 18 South Korea Heorhiy Tsitaishvili 18 Ukraine Dynamo Kiev Takefusa Kubo 18 Japan Real Madrid Mohammed Ihattaren 17 Netherlands Thiago Almada 18 Velez Sarsfield Sergio Gomez 18 Spain Borussia Dortmund Ryan Gravenberch 17 Netherlands Ajax Domink Szoboszlai 18 Hungary Red Bull Salzburg Hugo Felix 15 Portugal Sandro Tonali 19 Italy Phil Foden 19 England Manchester City Efrain Alvarez 17 Mexico Steve Mvoue 17 Cameroon Azur Star Yaounde Matias Palacios 17 Argentina San Lorenzo Pedri 16 Spain Las Palmas / Barcelona Giovanni Reyna 16 United States Borussia Dortmund Daniel Maldini 17 Italy AC Eduardo 16 Angola Xavi Simons 16 Netherlands Paris Saint-Germain Harvey Elliott 16 England Karamoko Dembele 16 Scotland Celtic Florentino Luis 19 Portugal Benfica Nohan Kenneh 16 England United Alessio Riccardi 18 Italy Hamed Junior Traore 19 Ivory Coast Ilaix Moriba 16 Guinea Barcelona Riqui Puig 19 Spain Barcelona Hannibal Mejbri 16 France Manchester United Angel Gomes 18 England Manchester United

*Età all'inizio del gioco

I migliori giovani talenti di Football Manager 2020: difensori

Il Liverpool sta cominciando a guardare attentamente al dopo Van Dijk: Van den Berg e Hoever possono esserlo. Il Manchester City invece sceglie Eric Garcia e il Chelsea Ampadu, ma anche in c'è un giovane difensore deciso a dire la propria: il polacco Walukiewicz è uno dei migliori talenti nel suo ruolo.

Giocatore Età* Nazionalità Club Ozan Kabak 19 Turkey Juan Miranda 19 Spain Barcelona Ki-Jana Hoever 17 Netherlands Liverpool Benoit Badiashile 18 France Monaco Eric Garcia 18 Spain Manchester City Ethan Ampadu 18 Wales Chelsea Sergino Dest 18 United States Ajax Sebastian Walukiewicz 19 Poland Luan Candido 18 Brazil RB Leipzig Rayan Ait-Nouri 18 France Angers Jonathan Panzo 18 England Monaco Max Aarons 19 England City Sepp van den Berg 17 Netherlands Liverpool Timothee Pembele 16 France Paris Saint-Germain Liam Morrison 16 Scotland Bayern Munich Matthijs de Ligt 19 Netherlands Jean-Clair Todibo 19 France Barcelona Nicolo Armini 18 Italy William Saliba 18 France Arsenal

*Età all'inizio del gioco

I migliori giovani talenti di Football Manager 2020: portieri

Concludiamo con i portieri, sopratutto in Serie A: da Plizzari a Gasperini, fino a Brazao, che potrebbe essere il dopo Handanovic, sono diversi gli estremi difensori che prenderanno la scena in futuro. Dovete provare a comprarli su Football Manager 2020. Il numero uno? Forse Christian Fruchtl, su cui il Baeyern punterà dopo Neuer.

Giocatore Età* Nazionalità Club Christian Fruchtl 19 Germany Bayern Munich Gabriel Brazao 18 Brazil Inter Gavin Bazunu 17 Ireland Manchester City Lucas Bergstrom 16 Finland Chelsea Lucas Canizares 17 Spain Real Madrid Coniah Boyce-Clarke 16 England Reading Gabriel Slonina 15 United States Diogo Costa 19 Portugal Porto Ivan Martinez 17 Spain Osasuna ('Atletico Pamplona') Manuel Gasparini 17 Italy Alessandro Plizzari 19 Italy AC Milan

*Età all'inizio del gioco

