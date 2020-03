Football Manager 2020 gratis su Steam fino al 1 aprile: come ottenerlo

Sega e Steam hanno prolungato il periodo durante il quale sarà possibile giocare gratuitamente a Football Manager 2020: ecco cosa fare per averlo.

L'emergenza Coronavirus blocca gran parte della popolazione in casa per evitare il contagio: con il calcio ormai fermo agli appassionati non resta che dedicarsi al calcio virtuale. Per gli amanti della strategia e della pianificazione arriva una buona notizia.

Football Manager 2020 era già diventato gratuito per un periodo di tempo limitato: oggi Sega e Steam hanno pensato di prolungare questo periodo fino al 1 aprile, facendo un regalo gradito ai tanti amanti della saga manageriale.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

FREE PLAY EXTENSION 📝



Football Manager 2020 remains completely free to play on Steam for one final week, sending you into extra time until 3PM (GMT) on April 1st across PC/Mac.



Continue your #FM20 journey...https://t.co/RizDu4Gz2p pic.twitter.com/gvjQ2Fps9A — Football Manager (@FootballManager) March 23, 2020

La conferma arriva proprio attraverso il profilo ufficiale 'Twitter':

“Football Manager 2020 rimane completamente gratuito su Steam per un'altra settimana. Sarà giocabile fino alle 15 del 1 aprile sulle piattaforme PC/Mac”.

COME GIOCARE GRATIS A FOOTBALL MANAGER 2020

Per poter giocare gratuitamente basta avere un account sulla piattaforma Steam, andare sulla pagina di ‘Football Manager 2020’ e premere il pulsante download. Il gioco apparirà dunque all'interno della vostra libreria e potrete accedervi senza nessuna spesa fino al 1 aprile.

Nel caso in cui non si abbia ancora un account Steam, basterà installare il programma, registrarsi seguendo attentamente le istruzioni e poi andare sulla pagina di ‘Football Manager 2020’ per procedere con il download.

Successivamente chi vorrà acquistare il gioco anche dopo il 1 aprile potrà mantenere i progressi fatti fino a quel punto durante il periodo di prova gratuito.