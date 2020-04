Football Manager 2020: Atalanta, Inter Miami e le dieci squadre da allenare

Non sapete che squadra dirigere sul nuovo Football Manager: ecco una serie di club con cui potete iniziare la vostra avventura.

Il mondo del calcio è quasi tutto fermo, ma digitalmente continua ad essere protagonista. Sopratutto con Football Manager, gratis durante la pandemia di coronavirus. Quale squadra allenare? La scelta è talmente vasta da portare a grossi dubbi, ma ecco alcuni suggerimenti interessanti per cominciare con il titolo di Sports Interactive.

Budget trasferimenti Budget stipendi 121 milioni 4,2 milioni

Cosa potresti fare che David Moyes, Louis van Gaal, Josè Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer non hanno fatto?

Vincere la Premier League, visto e considerando che dopo l'addio di Ferguson il Manchester United non è riuscito a fare la voce grossa da big club e conquistare il successo in Premier League.

Oltre 100 milioni di euro di budget per la campagna acquisti, circa 5 per gli stipendi. Dovrai essere attento e scrupoloso, ma i Red Devils potrebbero così tornare ad essere una grande mondiale dopo un decennio di delusioni.

Budget trasferimenti Budget stipendi 15,8 million 0,9 million

In ha mostrato cose grandiose prima dello stop alle competizioni, in vuole conquistare nuovamente l'Europa. Si può andare oltre sin da ora su Football Manager, cercando di sostituire l'eccellente Gasperini per provare a portare a casa sia il trofeo europeo che quello italiano.

La squadra è già fortissima, ma trovando gli innesti giusti nel mercato si può fare il passo successivo per divenire una delle potenze assolute del calcio mondiale. Per ora, su FM 2020.

United

Budget trasferimenti Budget stipendi 1 milione 0,4 milioni

Se subentrerai al Leeds United in Football Manager 2020, sostituirai Marcelo Bielsa per provare a vincere la Championship e tornare in Premier: un grande compito considerando come la seconda serie inglese sia decisamente complicata.

Sulla carta ci sono tutit gli strumenti necessari per riportare il Leeds in vetta al calcio inglese, ma servirà guardare al mercato dei prestiti per il basso budget relativo ai trasferimenti e agli stipendi. Una volta tornato nella massima serie però, si potranno aprire enormi possibilità.

Atletico Bilbao

Budget trasferimenti Budget stipendi 33 milioni 1.10 milioni

, ed Atletico sono le scelte ovvie, dunque perchè non puntare sulla squadra di Bilbao? La cosa bella è che la squadra basca ha come tradizione il puntare su giocatori nati nella propria regione. Almeno qui si può stravolgere la questione per vedere fino a dove arriverebbe la compagine in cui militano Muniain ed Inigo Martinez.

Budget trasferimenti Budget stipendi 86 milioni 5 milioni

Sarai tu a consegnare il Sacro Graal al ? Da anni la società parigina punta tutto sulla Champions e per farlo ha speso centinaia di milioni. Ancelotti, Blanc, Emery e Tuchel non ci sono riusciti, e tu? Con Neymar. Mbappè e Icardi, rinforzare centrocampo e difesa sembra la base da cui partire.

Budget trasferimenti Budget stipendi 32 milioni 2 milioni

Soffre da troppi anni il Milan. Come risvegliarlo se non su Football Manager? E' un decennio che i rossoneri non vincono e il budget su Football Manager non è certo così limitato, sopratutto grazie alla presenza di titolarissimi che non potranno non far parte della vostra squadra, da Donnarumma a Theo Hernandez.

Monchengladbach

Budget trasferimenti Budget stipendi 10 milioni 1 milione

Sì, il è la prima scelta, il Borussia la seconda. Scavando però occhio al Monchengladbach che sta attirando su di sè l'attenzione in maniera netta nelle ultime stagioni. Chissà se spezzare il duopolio in digitalmente possa essere un preludio anche alla vita reale.

Miami

Budget trasferimenti Budget stipendi 17 milioni 0,5 milioni

David Beckham ha bisogno di un grande allenatore per portare i suoi Inter Miami a scalare posizioni nella . Giocare con loro sarà interessante per capire la cultura del soccer, con il suo Draft e i suoi playoff. Un modo per andare oltre le regole del calcio europeo. Attirare i campioni in America? Ne vale la pena.

Salford City

Budget trasferimenti Budget stipendi 0,2 milioni 0,06 milioni

L'altro club di Beckham potrebbe essere una divertente sfida del Football Manager. Ora in League Two, l'obiettivo di Salford è di scalare gradualmente la piramide del calcio in con un budget ragionevole, considerando il livello in cui si trovano. Arrivare in Premier con un club del genere sarebbe sicuramente soddisfacente.



Inghilterra

Budget trasferimenti Budget stipendi N/A N/A

Un Mondiale vinto, zero Europei, tante, tantissime delusioni. L'Inghilterra ha sempre avuto grandi squadre di club e ha vinto molto a tali livelli, ma la Nazionale ha sempre deluso. Vincere con i Tre Leoni è un modo per ridare lustro ad una rappresentativa che da decenni non riesce a raggiungere un trionfo.