Football Manager 2019 talenti: i migliori giovani portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti

Dopo FIFA e PES arriva anche la nuova edizione di Football Manager, il gioco calcistico manageriale più importante al mondo.

Il nuovo Football Manager è finalmente arrivato. Come ogni anno, anche per la nuova edizione del gioco manageriale una delle grandi attese è quella per i giovani talenti da far crescere durante la propria carriera.

Chi sono i migliori?

Note:

I giocatori sono elencati usando il sistema FMScout

PA = Abilità potenziale

Giocatori dai vent'anni in su esclusi

Le età sono relative all'inizio del gioco

Football Manager 2019 giovani talenti: portieri





Giocatore Età Nationalità Club PA Costo Gianluigi Donnarumma 19 Italy AC Milan -95 £18.75m Alban Lafont 19 France Fiorentina -9 £5m Gavin Bazunu 16 Rep. Ireland Shamrock Rovers -85 £0.2m Andriy Lunin 18 Ukraine Real Madrid -85 £0.07m Christian Fruchtl 18 Germany Bayern Munich -85 £0.3m Mile Svilar 18 Belgium Benfica -85 £0.2m Alessandro Plizzari 18 Italy AC Milan -85 £0.6m Diogo Costa 18 Portugal Porto -85 £0.28m Berke Ozer 18 Turkey Fenerbahce -8 £0.35m Marcin Bulka 18 Poland Chelsea -8 £0.02m

Football Manager 2019 giovani talenti: difensori

Giocatore Età Nazionalità Club PA Costo Trent Alexander-Arnold 19 England Liverpool -95 £27.5m Matthijs de Ligt 18 Netherlands Ajax -95 £7.25m Dayot Upamecano 19 France RB Leipzig -95 £6.75m Diogo Dalot 19 Portugal Manchester United -9 £13.75m Josh Tymon 19 England Stoke City -85 £0.75m Gian-Luca Itter 19 Germany Wolfsburg -85 £2.1m Luca Pellegrini 19 Italy Roma -85 £1.5m Alessandro Bastoni 19 Italy Inter -85 £1.6m Juan Miranda 18 Spain Barcelona -85 £1.2m Alexis Saelemaekers 18 Belgium Anderlecht -8 £5.75m

Football Manager 2019 giovani talenti: centrocampisti

Giocatore Età Nazionalità Club PA Costo Joao Felix 18 Portugal Benfica -95 £1.2m Kai Havertz 19 Germany Bayer Leverkusen -95 £15.5m Phil Foden 18 England Manchester City -95 £22.5m Jadon Sancho 18 England Borussia Dortmund -95 £9.5m Sergio Gomez 17 Spain Borussia Dortmund -9 £2.1m Ryan Gravenberch 16 Netherlands Ajax -9 £0.25m Pelayo Morilla 16 Spain Sporting Gijon -9 £0.23m Sandro Tonali 18 Italy Brescia -9 £1.2m Gedson Fernandes 19 Portugal Benfica -9 £4m Kangin Lee 17 South Korea Valencia -9 £0.15m Mickael Cuisance 18 France Borussia Monchengladbach -9 £4.3m Christian Pulisic 19 United States Borussia Dortmund -9 £20.5m Ferran Torres 18 Spain Valencia -9 £1.3m Exequiel Palacios 19 Argentina River -85 £6.25m Elias Abouchabaka 18 Germany RB Leipzig -85 £0.45m

Football Manager 2019 giovani talenti: attaccanti