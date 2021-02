Fonseca tiene vivo il dubbio tra Dzeko e Borja Mayoral: "Deciderò domani"

La Roma deve ripartire dopo la pesante sconfitta sul campo della Juventus, che ha minato le ambizioni giallorosse. La squadra di Paulo Fonseca vuole subito riprendere il passo dalla gara interna con l'Udinese.

Il tecnico in conferenza stampa ha risposto sul dualismo tra Dzeko e Borja Mayoral in attacco, dopo che il bosniaco è stato reintegrato nella rosa giallorossa.

"Dzeko si è allenato bene, così come Mayoral. Deciderò domani chi giocherà titolare. Pedro è pronto per giocare, El Shaarawy ancora no. In porta giocherà ancora Pau Lopez. Ieri Kumbulla ha avuto un problema in allenamento, se non giocherà lui Cristante è una soluzione".