Fonseca svela la Roma anti Siviglia: "Zaniolo titolare, Pellegrini può fare il mediano"

Paulo Fonseca alla vigilia di Siviglia-Roma: "Zaniolo giocherà domani, Pellegrini non ho deciso ma può essere un'opzione per il centrocampo".

Dopo aver conquistato il quinto posto in campionato la si tuffa a testa bassa sul cammino europeo e prepara la delicata sfida contro il . Tornano le sfide da dentro o fuori anche per i giallorossi e mister Paulo Fonseca ha fornito alcune indicazioni in vista della formazione che scenderà in campo contro gli andalusi.

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore portoghese ha confermato la presenza di Zaniolo nell'undici titolare:

"Devo dire che Zaniolo giocherà domani perchè è pronto, su Pellegrini non ho ancora deciso ma è un'opzione per la mediana, anche Cristante può giocare, vedremo domani. Arriviamo con la giusta fiducia e motivazione".

Pesante la perdita di Smalling in difesa, ma la Roma può contare sulla forte crescita di Ibanez: