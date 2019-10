La Roma recrimina, Fonseca tuona: "Difficile da accettare, giocatori devastati"

Paulo Fonseca commenta con frustrazione l'1-1 contro il Gladbach e il rigore concesso ai tedeschi nel finale. Fazio recrimina: "L'hanno visto tutti".

La si ferma contro il Gladbach soltanto nel recupero e soltanto dopo un rigore inesistente concesso nel recupero. Finisce 1-1 all'Olimpico, con tanti rimpianti per Paulo Fonseca .

Il tecnico ha parlato a 'Sky Sport' nel dopo-gara, anche dell'episodio che ha deciso il match nel finale.

" È difficile accettare una situazione così, i giocatori sono devastati . Abbiamo affrontato i primi in classifica di . Con tutte le difficoltà del caso abbiamo fatto un buona partita e controllato bene. E’ difficile accettare una situazione come questa. Questi giocatori meritavano un altro risultato e la possibilità di vincere la partita".

Fonseca ha anche parlato dell'esperimento, riuscito, di Mancini a centrocampo a fianco di Veretout per provare a porre rimedio alla situazione d'emergenza infortuni in mediana.

"È un lottatore, un bravo giocatore e penso abbia fatto una grandissima partita. Giocava per la prima volta in quella posizione, non era facile. Riconfermato con il ? Vediamo, non abbiamo molte soluzioni. Possiamo pensare che sia un opzione valida" .

Problemi anche in attacco, dove al momento manca un vice-Dzeko. Fonseca ironizza sulla possibilità di giocare lui stesso, poi afferma che in caso di forfait del bosniaco potrebbe essere Zaniolo a giocare da punta.

"Ho pensato che potrei giocare io, ma ero un difensore. L’unica possibilità è Zaniolo. Sappiamo che non è la sua posizione, ma non abbiamo molte opzioni. Under tornerà nei prossimi giorni".

Proprio Edin Dzeko, questa sera capitano giallorosso, al termine della partita si è scagliato contro Collum e la decisione di assegnare il rigore.

"È un errore gravissimo, a questo livello non può succedere. Due punti cambiano tutto. L'arbitro è troppo sicuro del rigore, non capisco come faccia: come poteva vederlo? È incredibile. Gli ho detto di guardare il segno del pallone sul volto di Smalling. Inaccettabile."

Gli ha fatto eco Federico Fazio , che a 'Roma TV' ha attaccato gli arbitri e i tanti errori che a suo giudizio stanno penalizzando la Roma.