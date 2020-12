Fonseca si gode la classifica: "Soddisfatti dei punti che abbiamo"

La vince e convince. 3-1 contro il , pratica archiviata a metà secondo tempo e tre punti che valgono il terzo posto in classifica, pari con la .

Paulo Fonseca a 'Sky Sport' ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, ma anche un pizzico di rimpianto per la gestione nel finale, aspetto ancora da migliorare.

"L’obiettivo erano i tre punti, sapevano che non era una partita facile, poi l’abbiamo gestita. Mi è piaciuto il fatto di aver segnato tre goal e vinto la partita. Non abbiamo gestito nel migliore dei modi il finale, possiamo farlo tenendo palla. Sul loro pressing non abbiamo gestito bene e dato la possibilità al Torino di avvicinarci. Non mi è piaciuto aver preso goal con l’uomo in più".

Analisi anche sui singoli, in particolare su un Lorenzo Pellegrini in grande spolvero, oltre al rientro di Mancini e Smalling al centro della difesa.

"Per me Pellegrini ha sempre fatto bene, oggi ha fatto un bel goal e una buona partita, come aveva fatto nelle ultime. Abbiamo la possibilità di farlo giocare in mezzo. Ho deciso di non cambiare perché a avevamo fatto una bella partita. Il ritorno di Mancini e Smalling è importante, ho deciso di non rischiare e togliere Mancini all’intervallo perché era ammonito, ma sono soddisfatto".