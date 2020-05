Fonseca chiaro: "Scudetto alla Lazio? No, non scherziamo"

Il tecnico della Roma si augura che lo Scudetto non vada ai rivali cittadini della Lazio: "No, no, non scherziamo".

La riaprirà i battenti soltanto a partire dal prossimo 20 giugno, ma nella Capitale c'è già aria di sfida per grandi obiettivi: la è in piena corsa per lo Scudetto, ad una sola lunghezza dalla capolista, e la paura che possa mettere a segno il colpaccio è tanta tra i tifosi della .

Una paura esorcizzata, almeno per ora, da Paulo Fonseca: intercettato dai microfoni di 'lalaziosiamonoi', il tecnico giallorosso non ha voluto minimamente prendere in considerazione l'idea che i rivali cittadini riescano a laurearsi campioni d' vent'anni dopo l'ultima volta.

"Scudetto alla Lazio? No, no, non scherziamo. Vincere il titolo è difficilissimo. Vedremo chi la spunterà".

Un successo biancoceleste sarebbe uno smacco troppo grande per il popolo romanista, costretto a dover lottare per altri traguardi meno ambiziosi come la conferma della qualificazione in : con uno sguardo più in alto, al quarto posto occupato dall' che significherebbe ritorno in Champions.