Fonseca alla Roma: "Voglio che Mkhitaryan rimanga, seguiamo due giocatori dello Shakhtar"

Paulo Fonseca fa il punto sul mercato della Roma: "Seguo lo Shakhtar e vorrei contare su uno o due giocatori se possibile".

In attesa di poter ripartire con le ostilità la fronteggia il proprio bilancio trattando vari aspetti: dal taglio degli stipendi ai nuovi movimenti di mercato, Paulo Fonseca tocca più argomenti e manda un messaggio ai dirigenti.

Intervenuto ai microfoni del programma 'Great Football', l'allenatore portoghese ha svelato tutta la sua ammirazione nei confronti di Mkhitaryan:

"Ho già detto e confermo: voglio che Mkhitaryan rimanga. Anche Henrikh vuole restare. Tuttavia, dovrebbe essere chiaro che ora tutto è in pausa. Dobbiamo parlare con l' . Voglio continuare a lavorare con lui. È un grande giocatore e uomo".

Dal suo ex club Fonseca vuole prelevare due giocatori per portarli in :

"Conosco molto bene le abilità dei giocatori dello . Potevano giocare nelle migliori squadre europee. Francamente, sono attento ai giocatori della squadra di Donetsk e vorrei, se possibile, contare su uno o due giocatori".

Ancora nessun contatto con il club ucraino, ma Fonseca ha già individuato i giusti profili per la squadra giallorossa: