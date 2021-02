Fonseca promuove la Roma e Dzeko: "La fascia? Quello che conta è che segni"

Paulo Fonseca commenta la vittoria della Roma sul campo del Braga: “Abbiamo giocato da squadra nonostante i due infortuni”.

La Roma si impone per 2-0 sul campo del Braga nel match valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League e compie un passo deciso verso la qualificazione al turno successivo del torneo.

In Portogallo a decidere sono stati due goal per tempo: quello in apertura di Edin Dzeko e quello nelle battute finali di Borja Mayoral.

Paulo Fonseca, parlando ai microfoni di Sky dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova dei suoi uomini.

“Oggi abbiamo dato una dimostrazione importante, abbiamo giocato da squadra. Abbiamo subito due infortuni, ma Spinazzola e Karsdorp hanno fatto molto bene in difesa, così come ha fatto bene anche Veretout da terzino”.

La Roma è andata in goal con le due sue prime punte.

“Dzeko ha fatto molto bene ed anche Borja Mayoral è entrato bene in campo. Abbiamo affrontato una squadra che ha qualità e ci ha creato alcune difficoltà attaccando la profondità, ma non loro non sono mai stati pericolosi. Tutta la squadra ha lavorato molto bene in fase difensiva”.

L’unica vera nota stonata, gli infortuni occorsi a Cristante e Ibanez.

“Non ho ancora parlato con nessuno, domani faremo tutte le valutazioni. Sarà difficile poterli avere a disposizione per il Benevento”.

Dalla Roma adesso ci si aspetta di più negli scontri diretti

“Abbiamo fatto cose buone anche contro le grandi, ma spesso abbiamo giocato fuori casa, mentre le prossime sfide le affronteremo all’Olimpico. Stiamo lavorando per essere forti contro i forti”.

Dopo l’uscita di Cristante, la fascia di capitano non è andata a Dzeko.

“L’ha presa Mancini perché questa sera era lui il vice-capitano. Questo non è un argomento importante adesso, pensiamo al presente e al futuro. Quello che conta è che Dzeko segni”.

Fonseca non si è sbilanciato sulla possibilità di vedere un giorno insieme Dzeko e Borja Mayoral.