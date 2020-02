Fonseca rivela: "Vorrei che Smalling e Mkhitaryan restassero alla Roma"

La si è risollevata nell'ultima giornata di campionato, con il netto 4-0 inflitto al domenica pomeriggio. La squadra di Fonseca ha goduto, tra le altre note positive, dello strapotere difensivo di Chris Smalling e delle invenzioni offensive di Henrikh Mkhitaryan.

Dopo la partita, ai microfoni di 'Sky Sports UK', Paulo Fonseca ha ammesso di voler allenare i due giocatori (che attualmente sono in prestito a Roma) anche nella prossima stagione.

"Chris è un uomo eccezionale, un grande professionista. L'adattamento al calcio italiano per lui è stato semplice. Tutti lo amano nel club. Vorrei che Smalling restasse. Stiamo parlando. Non so se sia possibile a causa della situazione con il , per noi è molto importante lui".