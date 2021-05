Fonseca e l'addio alla Roma: "È tempo di prendere cammini diversi"

L'anno prossimo non siederà più sulla panchina della Roma che diverrà di proprietà del connazionale José Mourinho, ma Paulo Fonseca ha intenzione di chiudere il rapporto con i giallorossi in modo del tutto onorevole.

A partire dal ritorno della semifinale di Europa League contro il Manchester United, vittorioso con un perentorio 6-2 all'Old Trafford: per conquistare la finalissima di Danzica servirà una vittoria con almeno quattro reti di scarto, impresa titanica e ai limiti dell'impossibile.

Intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia, Fonseca ha prima di tutto parlato dell'addio, del suo presente e del suo futuro.

"Per me la professionalità un valore sacro, io oggi sto bene come se fosse il primo giorno, sono motivato e voglio fare il meglio fino all’ultimo giorno. Vivrò questi momenti con la stessa normalità, focalizzato sul mio lavoro. Mourinho è un grande allenatore, lo sappiamo tutti. Qui farà un grande lavoro

Il tecnico giallorosso ha poi spostato l'attenzione sulla partita. Alla Roma servirà una vera e propria impresa.

"Ovviamente non è facile vincere 4-0, ma ho visto tante cose nel calcio, non esiste l’impossibile. Credo in tutto. Loro sono freschi, visto che non hanno giocato domenica. Ma è sempre molto difficile. Due punte? Vediamo domani".