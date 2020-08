Fonseca difende Dzeko: "Tirando più rigori avrebbe potuto superare i capocannonieri"

La ha chiuso il campionato al quinto posto, assicurandosi uno slot nella fase a gironi della prossima . Un traguardo raggiunto anche grazie ai 16 goal segnati da Edin Dzeko.

L'attaccante bosniaco è stato ben lontano dalla vetta occupata da Ciro Immobile arrivato a 36, ma secondo Paulo Fonseca anche il proprio bomber avrebbe potuto lottare, con qualche rigore in più. Lo ha affermato ad 'As'.

"Ha segnato 16 goal, non tirando i rigori. Ci sono altri giocatori in che hanno fatto molti più goal, ma tirando i rigori. Avrebbe potuto essere sopra di loro in classifica. Ha grandi qualità ed esperienza. Non è facile al giorno d'oggi trovare attaccanti con queste caratteristiche, forti, punti di riferimento".