Fonseca dubbioso: "Non possiamo fermare la Serie A e fare giocare Valencia-Atalanta"

La è ufficialmente sospesa almeno fino al 3 aprile causa emergenza coronavirus, ma le squadre italiane impegnate nelle coppe europee saranno comunque chiamate a scendere in campo nei prossimi giorni.

L'UEFA infatti ha deciso di andare avanti, seppure facendo disputare molte partite a porte chiuse per limitare il rischio contagio. Una scelta che alcuni dei protagonisti evidentemente non condividono.

Tra questi c'è Paulo Fonseca, tecnico della che intervistato dall'agenzia EFE chiede un immediato intervento dell'UEFA per risolvere la questione e uniformare le norme.

"C’è qualcosa che è più importante del calcio ed è la salute delle persone. Penso che in questi giorni verranno prese decisioni molto importanti e non dovrebbero essere prese solo dai rispettivi campionati, ma dovrebbero essere prese in collaborazione con la UEFA".