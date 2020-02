Fonseca contro il calendario: "È assurdo che non giochiamo mai di lunedì"

La chiude la pratica Gent e conquista la qualificazione agli ottavi di finale di . Nonostante 90 minuti non brillanti, la squadra di Paulo Fonseca ha staccato il pass con l'1-1, grazie all'1-0 dell'andata.

Al termine della partita in conferenza stampa il tecnico portoghese si è però lamentato del calendario molto fitto e della distribuzione delle partite: i giallorossi hanno giocato raramente di lunedì.

"Secondo me è roba di questioni televisive. È molto difficile recuperare i giocatori in poco tempo, soprattutto dopo una partita su un campo così pesante. Ora scenderemo di nuovo in campo tra meno di 72 ore, e non capisco perché non giochiamo di lunedì. È assurdo, i giocatori ne risentono e per me è difficile".