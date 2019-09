Fonseca applaude la Roma: "Avremmo potuto fare 5 o 6 goal"

La cancella la delusione della sconfitta con l' e torna a correre, vincendo sul campo del . Al Via del Mare termina 0-1 con un goal di Dzeko a decidere.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nel post-partita, Paulo Fonseca ha commentato la prestazione dei suoi e il risultato ai microfoni di 'Sky Sport', affermando che i giallorossi avrebbero potuto segnare altri goal.

" Avremmo potuto fare 5 o 6 gol , il Lecce nel secondo tempo non ha avuto occasioni. Stiamo arrivando ad avere equilibrio, non abbiamo preso gol e abbiamo vinto. È sempre difficile vincere fuori casa".

Il tecnico portoghese ha poi applaudito la sua squadra, solida in campo, e la difesa in particolare, con la coppia Mancini-Smalling che ha mantenuto la porta inviolata.

"Chris ha disputato una buona partita, è un giocatore importante ma anche Mancini ha giocato una buona gara. Ho fiducia in tutti, Mancini e Smalling hanno giocato bene ma anche Fazio nella scorsa gara ha giocato bene, è sempre difficile per me scegliere ma sono contento, abbiamo cambiato qualche giocatore oggi ma abbiamo mantenuto identità".