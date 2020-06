Fondo Salva Calcio da oltre 21 milioni, Gravina: "Iniziativa senza precedenti"

Il Coronavirus lascerà dietro di se una lunga scia di conseguenze. Molti sono infatti i settori che sono stati duramente colpiti dalla pandemia e tra essi c’è ovviamente anche il mondo del calcio.

Il lungo stop, l’assenza di introiti legati alle varie competizioni o alla presenza dei tifosi negli stadi, sono solo alcune delle problematiche che costringeranno a rivedere molti parametri. Al fine di aiutare club, calciatrici, calciatori e tecnici dei campionati dalla Serie B in giù, il Comitato di Presidenza della FIGC ha istituito un Fondo Salva Calcio di 21 milioni e 700 mila euro.

A confermarlo è stata la stessa Federcalcio attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Parallelamente al ritorno in campo nelle serie professionistiche, la ‘fase 3’ del calcio italiano inizia ufficialmente oggi con l’istituzione del Fondo Salva Calcio da parte del Comitato di Presidenza della FIGC. Su proposta del presidente Gabriele Gravina, infatti, l’organo amministrativo della Federcalcio vara un progetto straordinario, articolato e particolarmente consistente, la cui definitiva approvazione sarà portata nel Consiglio Federale di lunedì 8 giugno. La solidità patrimoniale e la disponibilità finanziaria della FIGC ha consentito un intervento diretto in favore dei Club, di calciatrici/calciatori e dei tecnici di Serie B, Serie C, Lega Dilettanti e calcio femminile per fronteggiare la crisi generata dall’emergenza Covid-19 per complessivi 21 milioni e 700 mila euro”.