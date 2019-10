Folliia in 2. Bundesliga: espulso per un pugno nelle parti basse a un avversario

Zieler, portiere dell'Hannover, è stato espulso contro il Karlsruher per aver tirato un pugno (per sbaglio) nelle parti basse a un avversario.

L'inizio di campionato dell', retrocesso dalla scorsa stagione dalla alla seconda divisione tedesca, non è stato granché: la squadra è già a 9 punti dalla zona promozione. In più, la prossima partita dovrà giocarla senza il proprio portiere titolare, Ron-Robert Zieler. Espulso per un motivo piuttosto particolare.

L'ex estremo difensore dello e del , tornato quest'anno nel club in cui si è imposto, ha infatti rimediato contro il Karlsruher, nell'11ª giornata, una doppia ammonizione. La prima per perdita di tempo a un quarto d'ora dalla fine, la seconda per un pugno nelle parti basse di un avversario.

È il 95' quando Daniel Gordon, difensore del Karlsruher, segna il goal del definitivo 3-3 nel match contro i 'Roten', soltanto due minuti dopo che Weydandt aveva segnato il 2-3. Zieler non ha preso benissimo la rete subita. Mentre provava a manifestare la sua frustrazione, tirando un pugno a un pallone, Gordon è passato di lì. E il pugno se l'è preso lui, lì dove fa più male.

Hannover goalkeeper Ron-Robert Zieler got a second yellow card for this in Bundesliga 2. Ouch!pic.twitter.com/Wod90DKgBo — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) October 27, 2019

Nonostante fosse stato evidentemente involontario, l'arbitro Guido Winkmann non ha avuto pietà del campione del mondo 2014: secondo cartellino giallo, conseguente rosso ed espulsione. Insomma, 3-3 e rosso. Danno e beffa.