Follia Ludogorets: fuori dalla Champions, tre espulsi contro la Dinamo Zagabria

La formazione bulgara esce male dalla massima competizione europea, con le epulsioni di tra giocatori sul campo più un membro dello staff.

La Champions League regala sorprese e spettacolo fin dai primi turni, ma talvolta anche episodi di tensione. Ne è stato protagonista il Ludogorets, impegnato nel doppio confronto con la Dinamo Zagabria.

La formazione bulgara, dopo aver perso per 2-1 la gara d'andata, è uscita sconfitta anche dal match di ritorno con il punteggio di 4-2. Un secondo ko evidentemente digerito male dai giocatori in campo.

Già nel primo tempo il Ludogorets rimane in inferiorità numerica, per via dei due gialli rimediati dal centrocampista Dominik Yankov tra il 10' e il 17'.

Un primo indizio della serataccia del club biancoverde, ma il peggio deve ancora venire. Nel finale, l'attaccante brasiliano Rick bissa l'ammonizione presa nel primo tempo e poi il difensore Zan Karnicnik prende addirittura un rosso diretto.

Negli ultimi minuti concitati, l'arbitro espelle anche un membro dello staff. Insomma, peggio di così non poteva chiudersi l'avventura in Champions del Ludogorets.