Follia in Supercoppa paraguaiana: Jean espulso prima del calcio d'inizio

Episodio clamoroso quello che si è verificato pochi istanti prima del calcio d'inizio della sfida tra Olimpia e Cerro Porteño, match valevole per la Supercoppa paraguaiana.

Jean, portiere del Cerro, è stato espulso subito dopo il lancio della monetina, con le due squadre schierate già schierate sul terreno di gioco.

Il motivo? Mentre prendeva posto in area rigore, il portiere classe 1995 ha risposto agli insulti della curva ospite con un gesto osceno.

La insólita e irresponsable expulsión de Jean Fernandes antes del inicio del partido entre #Olimpia y #Cerro por la Supercopa Paraguay. #VersusRadio | @Universo970py. pic.twitter.com/W0fCQMsHbw — Juan Coronel (@juanracoronel) December 12, 2021

Il tutto in favore della telecamera piazzata all'incrocio dei pali e che ha permesso a chi era presente in sala VAR di rivedere l'accaduto segnalandolo al direttore di gara, il quale non ha poi esitato ad estrarre il cartellino rosso.

Non essendo iniziata la partita, l'allenatore del Cerro Porteño, Francisco Arce, ha potuto schierare il portiere di riserva Munoz. Tuttavia il match si è concluso con il risultato di 3-1 in favore dell'Olimpia.