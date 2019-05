Follia in Bundesliga: Leverkusen-Eintracht 6-1... già a fine primo tempo

Il Bayer Leverkusen distrugge l'Eintracht Francoforte nel primo tempo: 6-1 al 90', ma anche all'intervallo. In Bundesliga non succedeva dal 1978.

Un pomeriggio di ordinaria follia, quello domenicale della 32esima giornata di . Nello scontro diretto per il quarto posto, il batte l' Francoforte per 6-1.

Un risultato relativamente normale se ottenuto in 90', ma in questo caso è ancora più clamoroso: il parziale di 6-1 matura infatti nel solo primo tempo, nel giro di 36 minuti.

Le danze le apre Kai Havertz dopo soltanto 2 minuti di gioco con un sinistro chirurgico, poi Brandt raddoppia. L'Eintracht teme il peggio, ma poi un tiro di Kostic deviato da Tah si insacca. Sul 2-1 sembra esserci speranza per le 'Adler', ma è solo questione di tempo: dal 23' al 36' il Bayer Leverkusen ne segna quattro.

Prima Alario con il più facile degli appoggi, poi un sinistro potente di Aranguiz, poi nuovamente Alario servito ancora da Volland, infine un autogoal di Hinteregger che infila Trapp per la sesta volta in 36 minuti nele solo primo tempo.

Nel secondo tempo l'Eintracht, con gli ingressi di Gacinovic e Jovic, ritrova il proprio assetto e limita i danni ma non peggiora un risultato che rimane comunque nella storia, soprattutto fermando il cronometro al 45'.

L'ultima volta che una squadra di Bundesliga ha segnato 6 goal in un tempo, cifra record, è stata nel 1978: autore il Mönchengladbach, contro il Borussia . Partita poi vinta 12-0 al 90'. Il Bayer si è tenuto a freno.

La vittoria, oltre che da record, è anche fondamentale, perché permette ai 'Werkself' di agganciare al quarto posto proprio l'Eintracht a quota 54 punti: la corsa all'ultimo posto in , con Gladbach, e alla finestra, rimane apertissima.

Per l'Eintracht tanti rimpianti dovuti alle scelte di Hütter, che ha tenuto a riposo diversi uomini in vista della semifinale di ritorno in con il . Una scelta che non ha pagato, e ora oltre al danno c'è anche il rischio beffa di chiudere la stagione senza Champions e senza trofei.